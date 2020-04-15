15 февраля в Украине важный день – Страстная среда 2020, мы расскажем, что можно и запрещено делать.

Страстная неделя и Страстная седмица – это период, когда вспоминают последние дни Иисуса Христа перед распятием, каждый ее день называется Великим. Согласно Святому писанию, в среду Сын Божий провел в доме Симона прокаженного в Вифании. Той же ночью фарисеи задумали схватить Спасителя и отправить на казнь.

Днем женщина-грешница помазала Иисуса дорогим маслом – миром, чем предсказала его к будущее погребение. А у один из Апостолов, Иуда Искариот, решил предать Христа за 30 сребреников. Поэтому во время службы в храмах священники прославляют грешницу и осуждают поступок ученика Иисуса.

Страстная среда 2020 продолжает Великий пост. Как и в другие дни Страстной недели, нужно придерживаться сухоядения, а значит, нельзя есть ничего, кроме сырых овощей, фруктов, орехов, хлеба и воды.

Во время карантина даже священники просят украинцев оставаться дома. При этом в церкви не имеют право отказать в исповеди, если соблюдаются все меры предосторожности.

В Великую среду принято готовить дом к светлому празднику Пасхы: убираться, выбивать ковры, выносить мусор, выбрасывать ненужные вещи, украшать цветами. В этот день необходимо закончить все срочные работы в поле, саду и на огороде. Еще можно купить продукты для приготовления пасок, а также яйца на покраску. Народные приметы гласят, что яйца, купленные в этот день, намного дольше остаются свежими.

Пока не закончится Страстная среда 2020 категорически нельзя делать следующее:

шить и вышивать;

ругаться;

громко разговаривать, шуметь;

носить соблазнительную одежду.

Приметы подсказывают, что людям, связанным с торговлей, 15 апреля нужно веселиться – тогда вскоре придут большие доходы. Крик ворон сулит финансовые потери, а вот если они летают высоко в небе – будет хорошая и ясная погода.

Приводим еще несколько погодных примет:

в Страстную среду уже сошел лед – будет хороший улов рыбы;

вода в реках медленно течет – жди неурожай;

подали голос перепелки или глухари – будет много хлеба;

воркуют голуби – можно готовиться к потеплению;

клин журавлей пролетел на юг – к неудачному году и скудному урожаю;

вороны высоко в небе играются – к ясной погоде, солнечной.

Рассказываем также, какой праздник можно отметить 15 апреля – это Международный день культуры, а также День экологических знаний. В Украине – День работников уголовного розыска Украины. Кроме того, 15 апреля именины справляют Георгий, Григорий, Ефим и Тит.

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

Как сообщала Politeka, Страстная неделя 2020: история, значение, традиции и запреты праздника.

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