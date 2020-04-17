Нежелание УПЦ МП ограничивать работу храмов на Пасху и стойкое игнорирование предписаний в связи с карантином имеет вполне логичное объяснение

Священники боятся, что прихожане во время карантина привыкнут к дистанционным молитвам и исповеди и перестанут вообще ходить в церкви, оставив последние без денег.

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал известный украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает Politeka.net.

«Это же реально огромные суммы: за обряды, за свечи, просто пожертвования. Основная масса священников РПЦ даже не думает как-то ограничивать активность: вон, скандальный Кураев честно вывалил реальное положение вещей. «Верующие продолжают массово собираться в храмах и устраивать крестные ходы. Епископат при этом не только не готов жертвовать на борьбу с пандемией и отказываться от денег прихожан, но даже не облегчает налоговое бремя для приходов», – пишет он.

Получается, что патриарх Кирилл требует денег, наплевав на карантин. Кроме того, епископат очень боится, что за несколько месяцев карантина у прихожан произойдет так называемое «переформатирование религиозного сознания», люди выйдут из повиновения, будут смотреть службы по телевизору. И рано или поздно они зададутся вопросом: если даже пасхи можно освящать дома, то зачем тогда столько церквей. А поскольку вера возможна без посещения храмов, то зачем туда вообще ходить?

Тем временем на Западе люди уже давно привыкли к телепроповедникам, а деньги, при желании, перечисляют на карту церкви без проблем.

Однако в Украине прекращение богослужений и закрытие храмов приведут к автоматическому прекращению пожертвований.

«Поэтому можно однозначно сказать: РПЦ во всех ипостасях никогда не пойдет на закрытие церквей и на дистанционный способ функционирования», – подытожил Голобуцкий.

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