Патриарх Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса

Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата. Всех пастырей церкви призвали «к усиленной молитве о преодолении болезни». Правда, слово «коронавирус» в молитве не упоминается.

Инициатива РПЦ вызвала бурную реакцию в сети. Люди шутят о том, что теперь Россия точно спасется от коронавирусной угрозы.

«Теперь заживем», «Только так и победим, других вариантов нет!», «Расходимся. С вирусом покончено», «Спросите у него при случае: таки почём нынче опиум для народа???», «Снимайте карантин. Теперь я спокоен», «Скрепно», «Всероссийское голосование по утвержденной молитве будет?», «Вирусу - кабзда!», «Расходимся, мы опять всех победили...», «А что так можно было?», «Ну все, мы спасены», - пишут пользователи сети.

Нашлись и те, кто пошел дальше, придумав свою версию молитвы:

«Корона, корона, перейди на Мирона, с Мирона на Якова, с Якова на всякого. Но при любом исходе Не забудь Володи!».

Как известно, это не первая инициатива РПЦ по борьбе с вирусной угрозой. Ранее в Москве устраивали крестные ходы с молебном об избавлении от коронавируса.

Ранее мы писали, что российские бабушки записали видеообращение, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в том, что панику вокруг коронавируса распространяет он.

«Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой доллар в два раза, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Так вот: нет никакого коронавируса, это политика, тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем», – говорит одна из женщин.

Напомним, что сеть взорвал поток тоскующих на карантине котов, забавные кадры: «Какая там работа».

А еще Politeka писала, что военных экстренно выводят на улицы украинских городов: подробности происходящего.

Также Politeka сообщала, что коронавирус косит украинских звезд, заразилась актриса из "Леси + Рома": "Боль в легких, кровотечение...".