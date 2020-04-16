Во время карантина из-за китайского вируса президент Украины Владимир Зеленский вместе с церковниками призывает верующих провести Пасху 2020 дома, а для этого запускают трансляции богослужений онлайн и на телевидении.

Politeka.net расскажет вам, где и когда можно посмотреть церковную службу 19 апреля, когда будет Великая Пасха 2020.

Когда покажут богослужения на Пасху 2020 по телевизору

19 апреля пасхальные службы будут транслировать шесть украинских телеканалов. В разное время они покажут литургии трех православных церквей: ПЦУ, УГКЦ и УПЦ Московского патриархата. Пресс-служба Владимира Зеленского опубликовала официальное расписание.

Пасхальную службу Православной церкви Украины покажут на каналах "1+1" и "UA:Перший" в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00. В то же время на телеканалах "Интер" и "Украина" состоится прямая трансляция богослужения Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Богослужение Украинской греко-католической церкви на Пасху 2020 покажут 19 апреля с 7:30 до 11:00 на каналах "ICTV" и "UA:Перший".

Представители ОП добавили, что транслировать церковные службы будут и региональные телеканалы.

Где смотреть богослужения на Пасху 2020 онлайн

Во время карантина многие украинские храмы перешли в онлайн-режим. Священники ведут прямые трансляции, чтобы верующие могли послушать проповедь, сидя перед мониторами у себя дома. На Пасху 2020 представители основных православных конфессий тоже будут транслировать богослужения. Ниже приводим список, где и когда можно посмотреть пасхальную службу в крупнейших храмах Украины.

Киево-Печерская Лавра в Киеве (УПЦ) – трансляция богослужения начнется 18 апреля с 23:30.

Свято-Михайловский кафедральный собор в Киеве (ПЦУ) – 18 апреля с 23 до 3 часов.

Спасо-Преображенский собор в Киеве (ПЦУ) – смотреть нужно в ночь на 19 апреля с 23:00 до 3:00.

Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве (УГКЦ) – с 7:30 до 11:00.

Латинский кафедральный собор Успения Девы Марии во Львове (РКЦ) – все богослужения транслируются онлайн здесь.

Собор Покровы Пресвятой Богородицы во Львове (ПЦУ) – время пасхальной службы пока неизвестно, ведутся трансляции богослужений в Фейсбуке и на YouTube - канале.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла во Львове (УГКЦ) – службы в честь Пасхи 2020 будут транслировать с 6:00 до 18:00 на Фейсбуке.

Архикафедральный собор святого Юра во Львове (УГКЦ) – с 8:00 до 16:00 на Фейсбуке.

Почему нельзя идти на Пасху 2020 в храм

В Украине ввели строгие ограничения, чтобы сдерживать распространение вируса из Ухани. Во время карантина украинцам запрещено гулять на улицах, появляться в общественных местах без масок и проводить массовые мероприятия. Собственно, под последний пункт попадают и богослужения.

Официально храмы на Пасху не закрывают, но внутри запрещено собираться более, чем по 10 человек. За соблюдением карантина будут усиленно следить патрули Национальной полиции. Правоохранители обязаны проконтролировать, чтобы люди носили маски и не скапливались в одном месте.

Священнослужители Украинской православной церкви, а также Украинской греко-католической церкви решили не подвергать риску жизни прихожан, а потому отказались проводить открытые богослужения. После консультаций с Национальной полицией было найдено компромиссное решение - устроить трансляцию. В церковь будут пускать только священников, людей, которые нужны для организации службы и тех, кто поможет транслировать литургию.

Издавна украинцы ходят в храмы, чтобы освятить куличи (паски) и другую еду из пасхальной корзины. В этом году можно получить освященные блюда, не выходя из дома.

Священники договорились с производителями, чтобы те продавали уже освященные паски. Более того, можно заказать доставку. Так "Укрпочта" согласилась доставлять бесплатно (нужно оплатить лишь сами пасхальные блюда).

В сельской местности доставку наладить гораздо труднее. К счастью, священникам разрешили ездить по улицам и окроплять паски и крашенки, приготовленные на дому. Единственный нюанс - нельзя заходить в дом.

Если же христиане по объективным причинам не смогли получить освященную паску, церковь позволяет прийти к храму в порядке исключения, но только после окончания богослужения.

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