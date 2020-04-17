В Черниговской области православный священник продолжает работать, хотя заражен китайским вирусом

Как сообщает Politeka.net, у попа подтвердили инфекцию, однако он отказывается ее признавать. Подробности сообщает "ТСН".

Согласно официальной статистике, в Черновицкой области больше зараженных. Недавно в регионе зарегистрировали 73 новых случая болезни. Среди заболевших оказались четверо священнослужителей.

Однако настоятель церкви в одном из сел Кицманского района отказывается признавать свое состояние, несмотря на очевидные симптомы. Более того, священник игнорирует предписание о самоизоляции и планирует провести священную литургию. Закрывать храм он также отказывается.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Правоохранители намерены разобраться, действительно ли святой отец нарушает закон.

Тем временем, пользователи социальной сети уже вынесли мужчине приговор. Многие испугались, что больной священник заразит своих прихожан:

"Куда смотрит власть, он что нетронутый, не хочет сам на изоляцию, заставить ..."; "А ещё священник. "А где же любовь к ближним“???"; "та надо все церкви закрыть на карантин, они ж потом через всех бабусек по заражают остальных!"; "Какие тупые бывают люди! Вроде взрослый и верующий человек который ведёт за собой других людей, и поступает так безрассудно!"; "Да это жесть!!! Все знают и ничего не делают!!!! Это же криминал за умышленное заражение людей!!!!!"; "А вообще его собираються к криминальной ответственности привлекать? Он же сознательно сотни людей заражает если доказано тестом что он зараженный"; "Только московские так и делают"; "Ага, а когда люди заразятся будет им в помощь лечению говорить "пусть Вас Бог бережет..." )".

Напомним, "Утаивают и искажают": медики забили тревогу из-за священников на Одесчине.

Также Politeka писала, запрет на посещение церквей на Пасху: как украинцам правильно освятить паски и помолиться «будто в храме».

А еще Politeka сообщала, коронавирус на Тернопольщине: больной оказался многодетным священником, "сейчас находится в...".