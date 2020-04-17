Карантин внес большие коррективы в традиционные пасхальные богослужения

Формат проведения служб в церквях определило МВД. При этом в некоторых городах их вообще запретили. В частности, такие запреты ввели в Житомире и Сумах.

В МВД сообщили, что в местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. При этом все, кроме священнослужителя, обязательно должны быть в масках.

При этом разные конфессии подошли к вопросу по-разному. Украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн, Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил, а Синод ПЦУ принял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

В ПЦУ также добавили, что плащаница будет вынесена, однако будет почитаться без лобзаний. Обнесения Плащаницы вокруг храма разрешается только тем, кто принимает участие в богослужении, с соблюдением «социальной дистанции».

Верующих призывают приобщиться к общей молитве во время онлайн-трансляций богослужений.

«Важно, находясь дома, внимательно слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдать обычные правила участия в церковном богослужении », - отмечается в сообщении на странице УПЦ в Facebook.

Пасхальные блюда, отмечают в УПЦ, также не будут совместно освящаться в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не создавать массовые скопления людей.

Только в малых населенных пунктах, селах и поселках городского типа, допускается освящение пасхальных корзин у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением «социальной дистанции».

Пасхальные блюда могут освящать в местах продажи. Также в церкви отмечают, что сделать это верующие могут и самостоятельно дома. Паски можно просто окропить священной водой.

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