Пожар на Житомирщине, начали гореть уже не только леса, но и дома и кладбище

Этими впечатляющими фото поделился с BBC News Украина овручский фотограф Виталий Юшкевич на официальной странице издания в Facebook.

"Район в огне. Горят дома, дети находят спасение в канаве с водой", - рассказывает он.

В частности, в Житомирской области площадь пожара составляет 2 тыс. гектаров на территории Виступовицкого лесничества и 700 гектаров на территории Бережестського лесничества, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели уточняют, что речь идет не о "открытых очагах горения", а о тление травяного настила и пеньков.

Пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник рассказал, что из эпицентра природных пожаров в Житомирской области эвакуировали уже более 50 местных жителей.

По словам Мельника, эвакуировали преимущественно людей в возрасте от 70 до 90 лет. Правда, среди эвакуированных есть и молодежь. Сейчас людей поселили во временные помещения. Преимущественно, это дома культуры и школы. Также приют предоставили местные жители села Гладковичи и соседних сел.

К тушению Житомирских лесов привлечены 655 человек и 108 единиц техники, из них от ГосЧС 125 человек и 31 единица техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды).

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал карту очагов лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Он сообщил, что в основном горит не лес, а лесная подстилка - сухая прошлогодняя трава, камыш и только в случае сильных порывов ветра имеет место верховой пожар.

«Вчера было 15 очагов. Сегодня к утру было ликвидировано 6 и локализовано ещё 5. По 4-ем - работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, около 100 единиц спецтехники и более 600 человек личного состава», - отметил Геращенко.

Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.

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