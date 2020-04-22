Российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин высказал свои опасения касательно будущего президента Украины Владимира Зеленского

Кроме того, он поделился беспокойством касательно судьбы Украины. Об этом Галкин рассказал журналистке Ирине Шихман в ее программе «А поговорить?».

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео появилось на одноименном канале передачи (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страниицы).

По мнению комика, если в Украине что-то произойдет, то это может повлечь за собой беспорядки. Он связывает возможные проблемы с национальностью нынешнего президента Украины.

«Я с большим опасением смотрю на то, что происходит сейчас в Украине. Потому что тот факт, что президент Украины Зеленский – еврей, при сложившихся обстоятельствах и достаточно сложном положении Зеленского, меня не очень радует, потому что я считаю, что при любых непонятках в таких странах, как Украина или Россия все это может заканчиваться одним — погромами. Я этого действительно очень боюсь. Я неравнодушен к судьбам тех, кто живет в Украине, и это действительно большая опасность. Это никуда, к сожалению, не ушло», - заявил шоумен.

Также ранее сообщалось, что Максим Галкин посмеялся над оппозиционерами российской власти, в том числе и над Жириновским, который известен своими странными, а иногда даже безумными заявлениями. Юморист сравнил опозиционеров с зомби, а Жириновского так вообще с графом Дракулой.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.