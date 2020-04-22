Украинский шоумен и актер Владимир Быстряков считает, что на Донбассе нет российских военных
Так, он считает, что там воюют только местные жители.
"Не знаю, вводил ли он (Путин - прим. ред.) раньше войска в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. В данном случае воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы.
Есть такое понятие — «добровольцы». А с этой стороны тут у нас и австралийцы, и поляки, и чехи, и кто хочешь воюет. Ну и что?", - - заявил Быстряков в одном из интервью.
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Ранее мы писали, что российская певица Валерия рассказала, как она относится к Украине.
Валерия рассказала, считает ли заслуженным попадание в черный список Украины.
"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.
Напомним, что Вирастюк резко высказался о жизни на Донбассе: "Там мародерство, а народ дикий".
Как писала Politeka, российская певица Валерия резко высказалась об Украине: "Нам не по пути".
Также Politeka писала, что Козловский сделал скандальное заявление о конфликте на Донбассе: "Для кого-то это выгодно".