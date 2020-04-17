Украинский певец Виталий Козловский поделился мнением относительно войны на Донбассе

По его мнению, во всех бедах Украины виноваты лишь те люди, которые стоят у истоков власти в РФ. Ведь в России все еще живут нормальные и толерантные люди.

"В стране, о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы", - рассказал артист в интервью РБК-Украина.

Ко всему прочему, он добавил, что для него агрессор - это тот человек, который зарабатывает деньги на войне в Украине.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", заявил певец.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".