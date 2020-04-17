Украинский певец Виталий Козловский поделился мнением относительно войны на Донбассе
По его мнению, во всех бедах Украины виноваты лишь те люди, которые стоят у истоков власти в РФ. Ведь в России все еще живут нормальные и толерантные люди.
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"В стране, о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы", - рассказал артист в интервью РБК-Украина.
Ко всему прочему, он добавил, что для него агрессор - это тот человек, который зарабатывает деньги на войне в Украине.
"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", заявил певец.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".
Кроме того, комментируя заявление Апиной он отметил, что Крым является территорией России, и это "не подлежит обсуждению".
Также российская актриса Валентина Талызина заявила, что оккупация Крыма была правильным решением.
Она уверена, что Хрущев допустил ошибку, передав его Украине.
"А если совсем честно, то Крым — это была наша территория. Хрущев сделал такой жест неизвестно почему", - заявила она.
Напомним, Безруков поведал, как "благородный" поступок РФ спас Крым.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся в Украину.
Также Politeka писала, что Макаревич упрекнул Россию за воровство Крыма у Украины: "Можно было найти другие пути".