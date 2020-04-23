Украинцам рассказали, когда закончатся карантинные ограничения и в стране вновь заработает общественный транспорт

Новую информацию озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио". По словам главы ведомства, транспорт может заработать уже со второй половины мая.

Работа транспорта напрямую связана с эпидемиологической ситуацией в стране. Если ситуация будет стабильной, ведомство сможет запустить внутреннее пассажирское сообщение. Отметим, что сначала начнет работать транспорт в городах, а также междугороднее сообщение. А вот внутреннее авиационное сообщение, по прогнозу, заработает в июне.

транспорт, карантин, коронавирус

Запуск международного пассажирского авиасообщения состоится тогда, когда свои границы начнут открывать другие страны.

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Отметим, что новые прогнозы более оптимистичные, чем предыдущие. Так, 17 апреля (до Пасхи) министр заявлял, что транспорт заработает не раньше июня. Подчеркивалось, что июнь-июль – это реалистичный сценарий. Кроме этого отмечалось, что ограничения в транспорте все же будут действовать, а на первых порах также будет в силе масочный режим.

транспорт

Напомним, что в Украине ослабили карантин: что теперь можно делать, "поездки в транспорте и...".

Как сообщала Politeka, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

Также Politeka писала, что одесситы не будут платить в общественном транспорте: кому повезет.