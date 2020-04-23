Украинцам рассказали, когда закончатся карантинные ограничения и в стране вновь заработает общественный транспорт

Новую информацию озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио". По словам главы ведомства, транспорт может заработать уже со второй половины мая.

Работа транспорта напрямую связана с эпидемиологической ситуацией в стране. Если ситуация будет стабильной, ведомство сможет запустить внутреннее пассажирское сообщение. Отметим, что сначала начнет работать транспорт в городах, а также междугороднее сообщение. А вот внутреннее авиационное сообщение, по прогнозу, заработает в июне.

Запуск международного пассажирского авиасообщения состоится тогда, когда свои границы начнут открывать другие страны.

Отметим, что новые прогнозы более оптимистичные, чем предыдущие. Так, 17 апреля (до Пасхи) министр заявлял, что транспорт заработает не раньше июня. Подчеркивалось, что июнь-июль – это реалистичный сценарий. Кроме этого отмечалось, что ограничения в транспорте все же будут действовать, а на первых порах также будет в силе масочный режим.

Напомним, что в Украине ослабили карантин: что теперь можно делать, "поездки в транспорте и...".

Как сообщала Politeka, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

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