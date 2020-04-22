Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні, проте є і деякі послаблення
зокрема, це торкнеться поїздок у громадському транспорті.
В постанові уряду говориться, що міський транспорт почнуть пускати донорів крові.
Крім того, Кабмін дозволив залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду. Також внесені деякі зміни в правила самоізоляції.
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При цьому, за словами прем'єра, столичну підземку, яка була тимчасово закрита для пасажирів з 18 березня, не відкриють до кінця квітня, ні на початку травня.
Глава Моз Максим Степанов на засіданні зачитав проект постанови, в якому зазначено продовження карантину до 11 травня.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні розповів про план виведення країни з карантину. Він складається з п'яти етапів, а почнеться 12 травня, коли відкриють непродовольчі магазини і дозволять гуляти в парках.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що подолати пандемію китайського вірусу в 2020 році не вдасться, боротьба з заразою може продовжитися ще два роки.
Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, він попередив, що потрібно звикати жити в нових умовах: дотримуватися правил дезінфекції, дотримуватися соціальну дистанцію, носити маски. Це повинно увійти у звичку і стати щоденною рутиною.
Прем'єр припустив, що в майбутньому карантин будуть повторно вводити в окремих регіонах і населених пунктах України.
Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.
Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».
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