Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив українців про те, що пов'язані з пандемією обмеження залишаться з ними надовго

За словами голови МОЗ, через смертоносний китайський вірус українцям доведеться змиритися з тим, що медичні маски залишаться в їх побуті надовго. Про це Степанов розповів в інтерв'ю «Українській правді».

Міністр підкреслив, що нинішня ситуація з вірусом – дуже серйозна загроза, з якою світ ще не стикався.

«Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час», - заявив Степанов.

При цьому він запевнив, що уряд почне пом'якшувати карантинні заходи, як тільки з'явиться така можливість.

Раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні, проте є і деякі послаблення.

Зокрема, це торкнеться поїздок у громадському транспорті.

В постанові уряду говориться, що міський транспорт почнуть пускати донорів крові.

Крім того, Кабмін дозволив залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду. Також внесені деякі зміни в правила самоізоляції.

При цьому, за словами прем'єра, столичну підземку, яка була тимчасово закрита для пасажирів з 18 березня, не відкриють до кінця квітня, ні на початку травня.

Нагадаємо, поминальні дні 2020 перенесли, введені заборони: про що потрібно знати українцям.

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