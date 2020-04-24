Боевики оккупационной "ДНР" пошли по стопам своих соратников из Луганска

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин, подконтрольный Кремлю, подписал "указ" о переименовании оккупированного Донецка.

Соответствующее "распоряжение" было подписано вчера, 23 апреля.

Согласно "указу" террориста Дениса Пушилина, боевики теперь будут использовать для Донецка его предыдущее название "город Сталино".

В постановлении №111 Дениса Пушилина от 23 апреля сказано, что теперь "город Сталино" будет использоваться российско-оккупационными войсками в качестве символа Донецка при проведении "республиканских" и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории террористической "республики" и города Донецка, "связанных с Великой Отечественной войной".

Помимо этого, марионетка Кремля Денис Пушилин своим "распоряжением" обязал так называемого "министра информации" провести кампанию для популяризации названия.

"Сралино", "Пора Москву брать!", "А фамилию ему дать «наследственную»: Шариков", "Сталино...Интересно, а Горбачево-Михайловку еще не переименовали?", "Контуженные на всю голову", - отреагировали украинцы на "указ" Пушилина.

Стоит отметить, что аналогичным "указом" уже ранее оконфузился главарь оккупационной "ЛНР" Леонид Пасечник. Соответствующее распоряжение он подписал еще 16 апреля.

Согласно документу, города Луганска больше нет - оккупанты назвали его Ворошиловградом, как в советские времена. При этом в "указе" отмечается, что название "Ворошиловград" будет использоваться наравне с "Луганском" во время мероприятий, посвященных Второй мировой войне.

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