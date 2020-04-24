Сотрудник российского ФСБ фигурирует в деле о трагедии со сбитым боингом на Донбассе

Об этом говорится в материале Bellingcat и JIT, передает «Интерфакс-Украина».

Так, подполковник ФСБ Игорь Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, известен как «Эльбрус» в деле о сбитом на Донбассе малазийском «Боинге».

«Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала ряд перехваченных звонков за несколько дней до сбития рейса MH-17, который содержал разговоры между боевиками в самопровозглашенных "народных республиках" Донецка и Луганска. В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года, боевик спрашивает своего товарища, встречался ли он с - судя по контексту - недавно прибывшим командиром «Эльбрусом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевик знал «Эльбруса» еще со времен операции спецслужб РФ по аннексии украинского Крыма.

«…и называет его офицером "Вымпел-спецназа ФСБ по имени Игорь". По данным расследователей, этот человек отмечает, что Игорь "Эльбрус" имеет речевую помеху, которая также может быть идентифицирована в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ», - подчеркивается в тексте сообщения.

В связи с этим журналисты делают вывод, что время прибытия «Эльбруса» на Донбасс (за день до трагедии) может представлять огромный интерес для расследования дела о сбитом «Боинге».

«…становится ясно, что Эльбрус был привезен из России для принятия решений выше местных командиров в военной цепи командования. Учитывая, что его прибытие было незадолго до трагического сбития MH17 российской ракетой "Бук", такая роль делает Эльбруса представляющим интерес лицом в расследовании MH17, что частично объясняет публикацию перехватов JIT», - утверждается в материале.

Также указывается, что Украина требовала ареста Егорова во время его планового визита в Гамбург. Однако сделать это Германия отказалась. Причиной этого стало то, что в последний момент подполковник ФСБ вернул свои билеты.

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