Контрразведка задержала генерал-майора СБУ, который работал на Россию и занимался подготовкой терактов в Украине

Об этом сообщили на сайте СБУ. Как стало известно 14 апреля, контрразведка службы задержала генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в государственной измене и совершении терактов. В частности, известно, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

СБУ провела масштабную спецоперацию, в рамках которой разведчики получили доказательства работы Шайтанова на российское ФСБ. На это указывают, в частности, аудио- и видеозаписи.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Известно, что за подготовку терактов на территории Украины ФСБ обещала Шайтанову вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина РФ.

Помимо подготовки убийства Осмаева генерал-майор СБУ передавал россиянам информацию о:

- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

- сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов;

- подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В данный момент следствие продолжается. СБУ проводит обыски по месту жительства Шайтанова, а также других украинцев, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова, который и «курировал» украинского генерал-майора.

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