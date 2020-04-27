Российский певец и музыкант Юрий Лоза заявил, что Украина вторглась с войной на Донбасс

Как сообщает Politeka.net, исполнитель прокомментировал конфликт в интервью изданию "Апостроф".

Юрий Лоза считает, что Киев давит оккупантов силой, вместо того, чтобы договариваться. По его мнению, рано или поздно стороны придут к переговорам:

"Договариваться с Донбассом все равно придется. Они же не собирались выходить из состава Украины. А вот вы туда полезли с войной, вместо того, чтобы цивилизованно с ними общаться... Не они же бомбят Киев, а вы бомбите Донбасс. И не они к вам пришли с автоматами, а это вы пришли", - подчеркнул музыкант.

По словам Юрия Лозы, российских боевиков на Востоке Украины нет, а Киев "воюет с украинцами, живущими на Донбассе". При этом обе стороны используют оружие и боевую технику, которая досталась в наследство после развала СССР. Исполнитель также заявил, что оружие и патроны в Украине можно купить едва ли не на каждом углу:

"Смотрите, что творится у вас сегодня - я могу сейчас поехать в любой город Украины и на рынке могу купить автомат. Это я вам говорю как специалист... Понимаете, у вас в Украине сейчас вооружения навалом, расценки все знают и всегда можно всё приобрести у ваших же вояк".

Юрий Лоза добавил, что Россия не представляет угрозы для Украины и никак не участвует в вооруженном конфликте. После он заявил, что жители Крыма довольны оккупацией.

"Никакой агрессии нет. Россия вам не враг. Россия не пытается ничего отжать у вас или отнять. Во-вторых, когда мне сейчас про Крым говорят. Да я только что там был! Народ до сих пор рад, что они выскочили и что ими не управляют ваши неумехи, которые сейчас правят вашей страной", - подчеркнул россиянин.

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