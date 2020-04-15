Скандальный российский актер Иван Охлобыстин оскорбительно выразился об украинцах



По словах одиозного россиянина, "Украину нужно устранить".

"Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм", - заявил он.

Актер также отметил, что украинцы и россияне - одинаковые, но все-таки оскорбил украинцев.

"Просто южане. Просто горячее, просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами (в составе РФ, - ред.) счастливы, как были в Советском Союзе счастливы. А лишних трагедий, смертей им не надо. С нами все согласятся... Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить", - заключил скандальный актер.

Стоит отметить, что Охлобыстин неоднократно высказывал свое отношение к ситуации в Украине, чаще всего его заявления были скандальными, что и стало причиной не очень теплого отношения к нему украинцев.

А вот сам актер недоумевает, почему к нему так относятся.



"Не понимаю, что украинцы имеют против меня? Будем объективны – окажись любой из них на моем месте, точно так же бы и говорил и поступал", - уверен он.

Ранее он называл Украину «отсталой, нищей, инфицированной идиотской ересью своего мифического величия» страной, которая не нужна ЕС.



Также, уверен он, немцы, которые кормят половину Европы, Украину «тупо боятся и презирают», их дедушки и бабушки помнят, кто такие украинцы, а внучата «отлично знают, сколько стоит украинская девушка на перекрестке в пригороде».

Ранее Охлобыстин разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви, несмотря на то, что он и сам имел отношение к церкви (актер, как известно, был священником РПЦ, а сейчас отстранен от служения).

По его словам, украинцев за это "нужно душить".

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.