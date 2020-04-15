Российский актер Станислав Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко

Как сообщает Politeka.net, звезда из России обратилась ко всем неравнодушным в социальной сети Instagram.

Станислав Садальский часто делится с подписчиками историями о знаменитостях. На этот раз он рассказал о проблеме, с которой столкнулся украинский певец и продюсер Андрей Данилко, который больше известен по образу Верки Сердючки.

"Мне почти не звонят сейчас домой. То есть звонят или по работе, или люди, с которыми я работаю. Как-то все то ли боятся меня сейчас, то ли думают, что я стал другим. Во мне как в человеке ничего не поменялось. Но стараются меня не беспокоить...", - процитировал Садальский слова Данилко.

Российский актер опечалился из-за такого отношения к звезде эстрады. По словам Станислава Садальского, что у Андрея Данилко до сих пор есть много поклонников, которые помнят его творчество, и попросил пользователей доказать это, спасти артиста от одиночества.

"Не знаю, как Украине, но в России, Андрей, тебя по-прежнему любят. Подтвердите люди", - обратился актер.

Пользователи социальной сети откликнулись на призыв и сообщили, что работы Андрея Данилко до сих пор радуют людей. Они очень тепло отозвали об украинском артисте в комментариях:

"Андрей - супер профессионал ! Его очень нам не хватает!"; "Андрей - это лучшее что было на эстраде.Смех улыбки эмоции.🙏👌👍🙌"; "Любят и очень уважают👍"; "Удивительный артист!!!! Столько позитива всегда!!! Хорошо, все будет хорошо !!! Только услышал , и ноги сами в пляс !!! Хотелось слушать почаще"; "Вера, сделай мне больно!😍🔥🔥🔥🤣"; "Да мы вас Андрей потеряли уже... шаримся по инету... ютуб молчит сети тоже... вы где.... выходите поболтать😉".

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