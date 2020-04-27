Ведущий призвал не трогать людей, которые не хотят в Украину

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский выступил с предложением по поводу будущего Донбасса

Так, он предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Такое заявление телеведущий сделал в интервью для издания Обозреватель.

"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", - отметил Мухарский.

По мнению Мухарского, сейчас украинцам "навязывают деоккупацию". "Не надо деоккупации. Надо скорее строить вал", – отметил телеведущий.

Телеведущий призвал "не трогать людей", которые "не хотят в Украину".

"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Антин Мухарский считает, что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории.

Он отметил, что Украине нужно разобраться с Харьковом и Одессой, Николаевом и Херсоном, а не думать о возвращении под контроль Киева Донбасса или Крыма. По его словам Крым и Донбасс отпали и на очереди другие территории Украины.

Напомним, спецназ ворвался к музыканту Антону Мухарскому.