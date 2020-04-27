Украинское общество, которое всякий раз теряет надежду после очередного Майдана, находится в более горьком состоянии, чем российское

Такое мнение "Апострофу" озвучил российский журналист Леонид Парфенов.

По его словам, украинцы ничего не делают для того, чтобы изменить свое будущее.

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"Вот вы раз в 10 лет выходите на Майдан, после этого погружаетесь в ту же жизнь. А потом живете надеждой. В этом смысле украинская ситуация даже в чем-то хуже, потому что, во-первых, было больше надежд, и это самое страшное – обманутые надежды. Во-вторых, люди явно понимают, что делается, и периодически доходят до того, что все, так жить нельзя. А что ж вы потом опять начинаете так жить? Вот же главный вопрос", - отметил он.

"Почему вы потом не требуете? Почему так безответственна ваша элита? Почему вы потом не требуете от власти ежедневно то, чего вы так ярко, жестко и страшно хотели?" - заявил Парфенов.

Учить украинцев журналист не берется, и уверен, что все в их руках.

"И не может быть никаких рецептов по поводу того, как их исправлять. Это ваше дело, это ваша судьба", - отметил Парфенов.

Отметим, что прошлым летом, в Москве произошел самый массовый митинг и Парфенов был одним из его участников.

Кроме того на митинг пришли Оксимирон (Oxxxymiron) в футболке: «Свободу Егору Жукову», популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь в российском флаге, а также блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов и писательница Людмила Улицкая.

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