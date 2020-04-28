Украинская писательница Лариса Ницой забила тревогу из-за якобы постепенного культурного "поглощения" Закарпатья Венгрией

Она призвала власть вмешаться в ситуацию и не допустить потери контроля над регионом.

Жесткий пост на эту тему Ницой опубликовала на личной странице в Facebook.

"Интервенция Венгрии в Украину уже состоялась. Отделение территории Закарпатья – лишь вопрос времени. На Закарпатье Венгрия создала сеть колледжей (в планах 150 профессиональных заведений) с обучением на венгерском языке для всех учеников, кто не сдал ВНО на украинском языке. Отныне можно украинского не знать и не париться по этому поводу. Для таких украинцев Венгрия создала в Украине венгерское образование. И подчеркнула, что сеть колледжей создана в "рамках борьбы Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) за использование венгерского языка и за систему образования закарпатской венгерской общины", – утверждает писательница.

Кроме того, она отметила, что украинцы Закарпатья все более активно учат венгерский язык. По ее данным, обучение проходит в 10 районах, 37 населенных пунктах, 49 точках, 206 группах.

Как пишет Ницой, в 2016 году венгерскому языку Венгрия обучила 21 тысячу украинцев. Для этого официальным Будапештом были созданы специальные курсы на Закарпатье.

"Обращаюсь к президенту Зеленскому. Вам что, повылазило? Вы что, не понимаете, что происходит? Вы что, не видите, к чему все идет? Почему вы это все позволяете? Почему в нашем доме хозяйничает сосед?" – возмутилась Ницой.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.