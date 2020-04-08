Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой заявила, що Україна може зникнути

Так, письменниця пояснила, що причиною зникнення України може стати - байдуже ставлення громадян до історії та видатних діячів.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку вона висловила на своїй сторінці в Facebook.

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"Як зникне Україна. Це будуть не танки, як на сході. Україну вб'є наша байдужість до українського. Україна колись зникне так, як зникає вже сьогодні. Поступово і непомітно. Вона зникне так, як тане на галявині купа снігу", – попередила вона.

Так, приводом для обурення Ніцой, за її словами, стало те, що минуло 200-річчя з дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша, однак українські медіа не висвітлили цю дату належним чином, зате згадали про Володимира Висоцького.

Письменниця закликала українців більше цікавитися українською історією та особистостями, які стали в ній знаковими. Адже якщо хвалити сусіднє і не пам'ятати про рідне, можна в одну мить знищити Україну.

лариса ницой

"Ви думаєте, щоб знищити Україну, потрібні танки? Зовсім ні. Досить не думати про українське і хвалити сусіднє, захоплюватися сусіднім, розвивати сусіднє, вивчати сусіднє, пам'ятати про сусіднє, популяризувати сусіднє. Цього досить, щоб України не стала", – висловилася Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой приголомшила визнанням, спливла правда.