Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой заявила, що Україна може зникнути
Так, письменниця пояснила, що причиною зникнення України може стати - байдуже ставлення громадян до історії та видатних діячів.
Як повідомляє Politeka.net, таку думку вона висловила на своїй сторінці в Facebook.
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"Як зникне Україна. Це будуть не танки, як на сході. Україну вб'є наша байдужість до українського. Україна колись зникне так, як зникає вже сьогодні. Поступово і непомітно. Вона зникне так, як тане на галявині купа снігу", – попередила вона.
Письменниця закликала українців більше цікавитися українською історією та особистостями, які стали в ній знаковими. Адже якщо хвалити сусіднє і не пам'ятати про рідне, можна в одну мить знищити Україну.
"Ви думаєте, щоб знищити Україну, потрібні танки? Зовсім ні. Досить не думати про українське і хвалити сусіднє, захоплюватися сусіднім, розвивати сусіднє, вивчати сусіднє, пам'ятати про сусіднє, популяризувати сусіднє. Цього досить, щоб України не стала", – висловилася Ніцой.
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.
Також Politeka писала, що Ніцой приголомшила визнанням, спливла правда.