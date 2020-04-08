Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой заявила, що Україна може зникнути

Так, письменниця пояснила, що причиною зникнення України може стати - байдуже ставлення громадян до історії та видатних діячів.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку вона висловила на своїй сторінці в Facebook.

"Як зникне Україна. Це будуть не танки, як на сході. Україну вб'є наша байдужість до українського. Україна колись зникне так, як зникає вже сьогодні. Поступово і непомітно. Вона зникне так, як тане на галявині купа снігу", – попередила вона.