Российская актриса, известная по роли Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Ирина Алферова сделала скандальное заявление об аннексированном Крыме

Ирина Алферова оправдывала действия Путина, в одном из интервью заявила, что любит Россию и Путина, а также все, что он делает. Считает, что Путин должен быть тираном и диктатором, иначе Россия тогда развалится.

И не скрывает радости в интервью Собеседнику, от аннексии Крыма, говорит, что при украинской власти там была сплошная разруха.

«Если говорить о Крыме, да, я рада этому событию. Путин сделал все грамотно. Если бы не он, там была бы катастрофа. Сейчас начинают всё приводить в порядок», - сказала Алферова.

Кроме того, она восхищается пропагандистской телепередачей «Вечер с Владимиром Соловьевым», известной своими фейками об Украине и украинофобными высказываниями.

«И я скажу вам: доверяю нашему телевидению, и не только в ситуации по Крыму. Например, люблю программы Владимира Соловьева на канале «Россия», мне он нравится как ведущий, и я ему верю. Люблю наблюдать диспут умных людей», - заявила актриса.

Также во всех бедах России она винит исключительно губернаторов, но никак не Путина.

«Путин не может знать, как поведет дальше у себя в крае человек. У президента много работы, он не может одновременно следить за всеми, да и не должен», - резюмировала она.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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