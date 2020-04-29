Ослабление карантина возможно в том случае, если не будет значительного скачка уровня заболеваемости китайским вирусом

Стали известны предварительные даты, когда в Украине откроют парки, заведения отдыха и метро, закрытые с 17 марта, пишет "Обозреватель".

Отмечается, что осталось ждать недолго: в первую очередь открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).

В частности, с 12 мая могут открыть:

- парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;

- парикмахерские;

- магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);

- кафе (на вынос);

- веломагазины и автомойки;

- общепиты с обслуживанием на вынос;

- спортивные залы;

- отели;

- ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;

- услуги домашнего персонала;

- прокат предметов личного пользования;

- услуги по ремонту обуви, одежды.

С 18 мая:

- ТРЦ без развлекательных зон;

- театры и кинотеатры;

- спортивные площадки;

- общепит с посетителями;

- некоторые заведения образования;

- метро с ограничениями (специальные перевозки).

Также в конце мая-первой половине июня должны полноценно заработать метро; развлекательные заведения; рестораны и кафе; заведения культуры.

Появилась информация об ослаблении карантина в Киеве. Кроме открытия парков и скверов на первом этапе выхода из карантина, после соответствующего решения правительства, которое ожидается 29 апреля, начнут работать рынки.

Закрытыми на первом этапе в столице будут школы и детсады, спортивные и детские площадки, прибрежные зоны. Все эти объекты начнут открывать на втором этапе ослабления ограничительных мер.

Общественный транспорт и в дальнейшем будет работать в ограниченном режиме. Его обычное движение, в том числе и работа метро в Киеве, восстановится только после решения Кабмина.

Ранее мы сообщали, премьре-министр Денис Шмыгаль заявил, что преодолеть пандемию китайского вируса в 2020 году не удастся, борьба с заразой может продлиться еще два года.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, он предупредил, что нужно привыкать жить в новых условиях: придерживаться правил дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Это должно войти в привычку и стать ежедневной рутиной.

Премьер допустил, что в будущем карантин будут повторно вводить в отдельных регионах и населенных пунктах Украины.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».