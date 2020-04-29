Скандальный российский певец Юрий Лоза высказался о конфликте на Донбассе



По его словам, украинцам не стоит винить в конфликте Россию.



"Вам всё время рассказывают, что кто-то сожрал ваше сало. А на самом деле ваше сало едят ваши же люди, которые вами управляют. Поймите меня правильно: если искать внешних врагов и все валить на них, на Россию, на Донбасс, на сепаратистов, на Кадырова, на кого-то ещё, то таким образом можно отвести внимание людей от реальных проблем и от тех, которые их создали", - считает музыкант.

Лоза уверен, что именно Украина вторглась на Донбасс вместо того, чтобы "цивилизованно с ними общаться".

"Эти проблемы созданы в вашей стране, не нужно искать их авторов на стороне. Вы их создали, вам их и решать. И договариваться с Донбассом все равно придется. Они же не собирались выходить из состава Украины. А вот вы туда полезли с войной, вместо того, чтобы цивилизованно с ними общаться", - заявил он.

На замечание интервьюера, что не Украина развязала конфликт на Донбассе, он ответил:

"Подождите, не они же бомбят Киев, а вы бомбите Донбасс. И не они к вам пришли с автоматами, а это вы пришли, поэтому чего же на них-то валить! Вам рассказывают, что с россиянами (воюете - ред.), но это не правда".

Напомним, Юрий Лоза находится в "черным списке" запрещенных в Украине артистов.

И это не удивительно - музыкант не единожды делал скандальные заявления об Украине.

По словам артиста, та востоке между собой воюют украинцы.



"Я не могу понять, как можно собрать армию и пойти усмирять, например, какую-то воюющую часть своей страны", - говорил он.

Ранее, режиссер Никита Михалков посчитал украинцев неблагодарным народом.

Как известно, в РФ полностью отрицают свое участие в конфликте на востоке Украины, но Михалков уверен, что открытая война между двумя странами — вполне допустимая вещь.

Как отмечает режиссер — это именно Украина проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя никаких причин для этого нет.

Кроме того, он не понимает такое отношение украинцев к России.

Напомним, известный актер бросился за помощью для Андрея Данилко: что произошло и как спасти Верку Сердючку.

Как сообщала Politeka, Панин покаялся перед Украиной за преступления РФ: "Простите нас, украинцы".

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