Не все так просто

Стали известны сроки возобновления работы общественного транспорта и междугороднего сообщения в Украине

Как выяснилось, правительство планирует снять ряд транспортных ограничений уже 12 мая. Впрочем, речь идет не о полной отмене всех предосторожностей. Об этом говорится в материале «Апострофа».

«Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение», - уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В то же время он подчеркнул, что некоторые ограничения сохранятся. Так, украинцы должны будут ездить в масках, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места, а по возможности будет проводиться термоскрининг.

При этом «Укрзализныця» пока никак не прокомментировала это заявление, ссылаясь на распоряжения правительства. Однако, представители предприятия подчеркивают, что готовы возобновить его работу.

Ранее мы писали о том, что постепенного ослабления карантина в Украине осталось ждать недолго: в первую очередь открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).

Также в конце мая-первой половине июня должны полноценно заработать метро; развлекательные заведения; рестораны и кафе; заведения культуры.

Напомним, Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты.

Как сообщала Politeka, украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая...".

Также Politeka писала, что врачей цинично выпихивают из транспорта, никакие документы не помогают.