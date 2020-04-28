Во Львове медики не могут добраться до работы, так как общественный транспорт переполнен
Об этом в общественной группе в Фейсбук сообщил врач Андрей Посикира. По его словам, справка о том, что ты медик, не помогает попасть в общественный транспорт – сидячих мест в автобусах нет.
«Это лютый трэш! Я врач, зав.отделением. Сегодня по дороге на работу меня не пустили два водителя автобуса, хоть показал справку, потому что сидячие места заняты», - рассказал он.
По словам медика, он вынужден был сесть на другой автобус, чтобы приблизиться к месту работы и уже оттуда попытаться добраться вовремя. Он подчеркнул, что его коллеги по этой же причине не могут добраться на работу.
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«Вы можете хоть все повесить себе красные ленты на руку или на лоб. Но разве это что-то изменит. При этом толпы муниципалов почти за руки держась "кошмарят" родителей с детьми», - подвел итог врач.
Отметим, что в комментариях к посту отреагировали и другие люди, у которых возникли проблемы с транспортом.
«У моих коллег медиков тоже такая проблема возникает и не раз. Добираются из районов, а автобусы не останавливаются, так как набрали непонятно кого, хотя на лобовом стекле красные кресты», «Согласен, во Львовском транспорте едут все кому надо и не надо, а контролеры проверяют только оплату проезда и никто не проверяет справки-разрешения!», - пишут люди.
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