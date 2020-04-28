Во Львове медики не могут добраться до работы, так как общественный транспорт переполнен

Об этом в общественной группе в Фейсбук сообщил врач Андрей Посикира. По его словам, справка о том, что ты медик, не помогает попасть в общественный транспорт – сидячих мест в автобусах нет.

«Это лютый трэш! Я врач, зав.отделением. Сегодня по дороге на работу меня не пустили два водителя автобуса, хоть показал справку, потому что сидячие места заняты», - рассказал он.

По словам медика, он вынужден был сесть на другой автобус, чтобы приблизиться к месту работы и уже оттуда попытаться добраться вовремя. Он подчеркнул, что его коллеги по этой же причине не могут добраться на работу.

«Вы можете хоть все повесить себе красные ленты на руку или на лоб. Но разве это что-то изменит. При этом толпы муниципалов почти за руки держась "кошмарят" родителей с детьми», - подвел итог врач.

Отметим, что в комментариях к посту отреагировали и другие люди, у которых возникли проблемы с транспортом.

«У моих коллег медиков тоже такая проблема возникает и не раз. Добираются из районов, а автобусы не останавливаются, так как набрали непонятно кого, хотя на лобовом стекле красные кресты», «Согласен, во Львовском транспорте едут все кому надо и не надо, а контролеры проверяют только оплату проезда и никто не проверяет справки-разрешения!», - пишут люди.

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