Стронгмен Василий Вирастюк поделился своим мнением о движении Украины в Европу

Он уверен, что об этом еще думать рано.

"Мы не готовы. Что касается меня, я готов. Я стараюсь жить по правилам, придерживаться их, стараюсь ездить по правилам. Я здороваюсь с людьми, говорю им "пожалуйста", "до свидания", стараюсь как-то проявлять культуру. У нас, в основном, только кричат "Европа, Европа". Какая Европа? Человек идет и бросает мусор. Какая Европа? При этом, приезжая в Европу, они бросают мусор в баки, а у нас можно бросать где угодно, потому что ты дома. Я не понимаю этого", - недоумевает Вирастюк.

По его мнению, европейцы считают украинцев "попрошайками".

"Не готовы у нас люди, пусть даже не мечтают. Пусть сначала подтягивают свой менталитет до определенного уровня. Ну куда? Это то же самое, что сейчас, не хочу никого обидеть, упоминая цыган, но сейчас вот пригнали бы всех цыган из Закарпатской области сюда в Киев. Всех этих попрошаек. Вы бы хотели этого? Нет. Не спорю, среди них есть и хорошие люди, у меня есть знакомые цыгане, абсолютно нормальные, адекватные. А та масса, что ходит и просит - мы так же выглядим для Европы", - уверен Вирастюк.

Ранее Вирастюк высказался о приходящем на Донбассе.

По его словам, там сейчас происходят ужасные вещи, а многие люди просто стали дикими из-за того, что там творится.

«Скоро это не закончится, людям это приносит прибыль. Там мародерство, думаю, есть и массовое насилие. Народ дикий, бухает. Потому что наркоты там много, об этом мне тоже уже не раз говорили. Алкоголь, наркотики, народ дикий, с такими вот глазами (закатывает глаза). Я не завидую людям, которые находятся там, на "линии разграничения", очень не завидую", - отметил он.

Напомним, в ДТП разбился легендарный украинец с семьей: вся страна в трауре.

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