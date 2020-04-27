Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський виступив з пропозицією з приводу майбутнього Донбасу
Так, він запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.
Таку заяву телеведучий зробив в інтерв'ю для видання Обозреватель.
"Мій рецепт – вони обрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть в своїй парадигмі "русского мира", - зазначив Мухарський.
"Де наш президент?": заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій і ОДА
«Вічна пам'ять воякові»: трагічно обірвалося життя бійця ЗСУ, лікарі борються за життя його побратима
Українців попередили про новий курс долара: "До кінця квітня за один "зелений"...
Орбакайте похвалилася стильними хоромами, кадри розкоші: "не гірше, ніж у Пугачової"
На думку Мухарського, зараз українцям "нав'язують деокупацію". "Не треба деокупації. Треба швидше будувати вал", – зазначив телеведучий.
Телеведучий закликав "не чіпати людей", які "не хочуть в Україну".
"Навіщо ви нав'язуєте їм Україну? Вони не хочуть, вони хочуть в Росію. У них Жуков герой, а у мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми", – підкреслив він.
Також раніше повідомлялося, що Антін Мухарський вважає, що якщо державна політика України в галузі культури і гуманітарної політики не зміниться, наша країна може втратити нові території.
Він зазначив, що Україні потрібно розібратися з Харковом та Одесою, Миколаєвом і Херсоном, а не думати про повернення під контроль Києва Донбасу або Криму. За його словами Крим і Донбас відпали і на черзі інші території України.
Нагадаємо, спецназ увірвався до музиканта Антону Мухарському.
Також Politeka писала, про обшуки в квартирі Антона Мухарського: з'явилося несподіване заяву МВС.