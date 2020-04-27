Ведучий закликав не чіпати людей, які не хочуть в Україну

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський виступив з пропозицією з приводу майбутнього Донбасу

Так, він запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Таку заяву телеведучий зробив в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Мій рецепт – вони обрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть в своїй парадигмі "русского мира", - зазначив Мухарський.

На думку Мухарського, зараз українцям "нав'язують деокупацію". "Не треба деокупації. Треба швидше будувати вал", – зазначив телеведучий.

Телеведучий закликав "не чіпати людей", які "не хочуть в Україну".

"Навіщо ви нав'язуєте їм Україну? Вони не хочуть, вони хочуть в Росію. У них Жуков герой, а у мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми", – підкреслив він.

Також раніше повідомлялося, що Антін Мухарський вважає, що якщо державна політика України в галузі культури і гуманітарної політики не зміниться, наша країна може втратити нові території.

Він зазначив, що Україні потрібно розібратися з Харковом та Одесою, Миколаєвом і Херсоном, а не думати про повернення під контроль Києва Донбасу або Криму. За його словами Крим і Донбас відпали і на черзі інші території України.

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