Телеведучий і співак Антін Мухарський попередив про загрозу втрати Україною нових земель

Телеведучий і співак Антін Мухарський вважає, що якщо державна політика України в галузі культури і гуманітарної політики не зміниться, наша країна може втратити нові території.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що Україні потрібно розібратися з Харковом та Одесою, Миколаєвом і Херсоном, а не думати про повернення під контроль Києва Донбасу або Криму. За його словами Крим і Донбас відпали і на черзі інші території України.

"Донбас і Крим і відпали тому, що ми їх не українізували, маючи таку можливість. І зараз ми не українізуємо і не робимо нічого для того, щоб Харків був українським, щоб Одеса була українською... А Росія - робить, і "російськомовне населення" - теж робить", - заявив співрозмовник.

Ведучий наголосив, "якщо державна політика в галузі культури і гуманітарної політики буде такою, як зараз, то не виключено, що кордон України вже найближчим часом буде проходити по Дніпру".

"Не буду повторювати поширену останнім часом думку Черчілля, але вона як раз показує суть. Коли хотіли скоротити витрати на музеї, запитали: "А навіщо нам тоді воювати? За що ми воюємо?". Ми і всі держави, врешті-решт, воюють за ареал свого існування. А ареал свого існування окреслено виключно "крейдяним колом" мови і культури", — додав він.

Нагадаємо, спецназ увірвався до музиканта Антону Мухарському.

Також Politeka писала, про обшуки в квартирі Антона Мухарського: з'явилося несподіване заяву МВС.