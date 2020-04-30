По его мнению, только тогда все закончится

Украинский телеведущий, музыкант и автор песен Тины Кароль и Тони Матвиенко и экс-участник группы «Скрябин» Андрей Пидлужный пожелал исчезновения РФ

По его словам, для звезд, которые зарабатывают в стране-агрессоре нет оправдания.

«У меня есть мечта, чтобы с карты земли исчезла Россия. Я не делю их на хороших — плохих, просто хочу проснуться и услышать новость, что эта часть земли исчезла вместе с работниками, которые знают, что в Украине война, и все равно ездят к агрессору, с музыкантами, которые продолжают там концертировать. Оправдания таким людям нет», — отметил он.

Кроме того, что он надеется, что таким способом может прекратится война на Донбассе, которая забрала жизни украинцев.

"Хочу, чтобы они были наказаны на мировом уровне и божеском, чтобы, наконец, прекратилось это все. Едва не каждый день мы слышим, что кто-то погиб на востоке, это гибнут лучшие сыновья Украины, а сколько мы еще не знаем пропавших без вести. А сколько погибло бойцов с добровольческих батальонов, по ним счет вообще не ведется. Этот ужас должен прекратиться!", - заключил он.

Отметим, что певица Таисия Повалий, которая уехала в РФ, считает, что украинцы должны попросить у нее прощения за травлю.

По ее словах, она покинула Украину потому, что у нее не было выбора.

"Во мне убили желание жить и творить, мне не оставили выбора. Меня же практически изгнали и убрали из жизни! И после этого имеют право спрашивать, как я жила? Как я выжила? Они должны прийти ко мне и попросить прощения. И никто не имеет права спрашивать, что я делала эти 5 лет. Я безумно люблю свой дом и никогда никуда не переезжала, я всегда возвращаюсь к себе домой.", - заявила певица.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.