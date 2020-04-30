Российский продюсер Андрей Разин возмутился количеству пропаганды на российском ТВ
По его словам, он "уже устал от многочасовых рассказах об Украине".
"Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это – перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – возмутился продюсер.
Кроме того, он посчитал такую сверхактивность пропагандистов провокацией против президентов Украины и России.
Украинцам повысят пенсии уже с 1 мая, раскрыты суммы: "минимум на..."
Украинцам показали новые 10 гривен, о мелких купюрах можно забыть: фото и заявление Нацбанка
Доллар резко обвалится, таких цифр в обменниках не было давно: к чему готовиться
Подлость Меган Маркл раскрыта, на принца Гарри больно смотреть: "Превратился в другого человека"
"Остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – резюмировал он.
Ранее, российский продюсер разразился гневом в сторону президента Украины Владимира Зеленского.
Поводом для этого послужили слухи о возможном назначении в Кабмин Украины Михаила Саакашвили.
«Хочу навсегда вычеркнуть из своей жизни президента Украины. Владимир Зеленский назначает вице-премьером Украины этого убийцу русских солдат, убийцу собственного народа, мучителя, негодяя Михаила Саакашвили. Я понимаю, что Российская Федерация никаких дел с этим негодяем иметь не будет, как никогда не имела дел с убийцами. Поэтому я думаю, что Украина этим решением отодвинула себя от России на многие-многие годы», – отметил Разин.
Напомним, продюсер "Ласкового мая" Разин нанес смертельную обиду Пугачевой и Леонтьеву.
Как писала Politeka, Разин вскрыл скандальное прошлое Баскова, от такого позора уже не отмыться.
Также Politeka писала, что автор хита «Белые розы» стал инвалидом и живет в нищете.