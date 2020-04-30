Российский продюсер Андрей Разин возмутился количеству пропаганды на российском ТВ

По его словам, он "уже устал от многочасовых рассказах об Украине".

"Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это – перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – возмутился продюсер.

Кроме того, он посчитал такую сверхактивность пропагандистов провокацией против президентов Украины и России.

"Остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – резюмировал он.

Ранее, российский продюсер разразился гневом в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

Поводом для этого послужили слухи о возможном назначении в Кабмин Украины Михаила Саакашвили.

«Хочу навсегда вычеркнуть из своей жизни президента Украины. Владимир Зеленский назначает вице-премьером Украины этого убийцу русских солдат, убийцу собственного народа, мучителя, негодяя Михаила Саакашвили. Я понимаю, что Российская Федерация никаких дел с этим негодяем иметь не будет, как никогда не имела дел с убийцами. Поэтому я думаю, что Украина этим решением отодвинула себя от России на многие-многие годы», – отметил Разин.



Напомним, продюсер "Ласкового мая" Разин нанес смертельную обиду Пугачевой и Леонтьеву.

Как писала Politeka, Разин вскрыл скандальное прошлое Баскова, от такого позора уже не отмыться.

Также Politeka писала, что автор хита «Белые розы» стал инвалидом и живет в нищете.