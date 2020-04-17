Российский певец и продюсер Андрей Разин, основатель студии "Ласковый май", обвинил коллег Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в краже своих песен

Как передает Politeka.net, об этом Разин сообщил в своем микроблоге в Инстаграм.

Продюсер назвал Пугачеву с Леонтьевым "главными пиратами XX-XXI века", а также "банальными ворюгами".

Так, Разин раскрыл, что Примадонна присвоила себе его песню "А где-то далеко идут дожди", которая прозвучала в 1997-м году в его исполнении.

"Действительно, она была написана по моему заказу Валерием Разумовским, и была мною записана в 1997-м году. Конечно, для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению, на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел её сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле», который я выпустил в 1997 году и заплатил за неё деньги, и стал её правообладателем".

Леонтьев же перепел песню Разина "Эльдорадо", которую, по его словам, ему написал Юра Чернавский в 1990 году. Песня вошла в его альбом «Эльдорадо», за которую он "заплатил бешеные деньги".

Разин возмутился поступком коллег: "Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное - это то, что они - банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришёл в ужас от бездарности исполнения моих песен".

Ситуацию активно комментируют в сети. Пост Разина вызвал настоящий переполох.

"Андрей Александрович это ужас 🤦‍♀️я была в шоке от исполнения Пугачевой и Леонтьева , от грубого и бездарного голоса этих , певцов ✌️, мало того , что испортили своим поганым голосом песню так ещё и украли эти песни , это просто ужас 😈"

"Ого😎 а разве такое возможно 🤔, наглость у них высший уровень (что не скажешь об исполнении)"

"Ох бог им судья"

Ранее мы сообщали, Разин разоблачил Пугачеву, ее мужа Максима Галкина и бывшего супруга Филиппа Киркорова в том, что они никогда не платят налогов.

«Я это наблюдаю уже на протяжении 30 лет. Если принять, что наших звезд около 60-65 человек и в среднем их доход за месяц составляет в районе 180000 евро, то можно представить, какие убытки понесет отрасль развлечений. Это около 11 млн. 700 тыс. евро. Это без учета корпоративов", сообщил продюсер.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.