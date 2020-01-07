Известный российский продюсер Андрей Разин шокировал общественность правдой о закулисье отечественного шоу-бизнеса

После выхода скандальной программы «Привет, Андрей», в которой гости ведущего Андрея Малахова Юрий Шатунов, Лера Кудрявцева, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Николай Басков с ног до головы облили «отца» «Ласкового мая» грязью, Разин пришел в эфир канала «За углом» и поговорил с журналистом Андреем Углавновым с целью отбелить свою репутацию, передает Politeka. Чтобы посмотреть программу, доскролльте страницу вниз.

Причиной нападок о стороны коллег мужчина назвал банальную зависть, поскольку его новый проект «Дискотека Союз» оказался суперуспешным, и последний концерт продан на февраль 2021 года. Поэтому такой эфир ничем иным как заказухой, по мнению продюсера, быть не может.

Разин не поскупился на "комплименты" ведущему эфира, Андрею Малахову, назвав его человеком с низкой социальной ответственностью и пообещав затаскать по судам, а также очень досталось Николаю Баскову. Тут продюсер высказал наболевшее. Как известно, он до сих пор винит «главного блондина» России в смерти концертного директора Рашида Дайрабаева.

По его словам, Рашид много лет назад встретил никому неизвестного Баскова в 12 часов ночи на лавочке у Большого театра и пожалел его.

«Баскова мой директор на помойке подобрал. Он сидел у Большого театра. Что такое сидеть у Большого театра? Это когда некуда идти и жрать нечего. И кто-то придет, тебя снимет, и отведет тебя домой и покормит. Вот так сидел и Басков. И когда Рашид шел и увидел его, он его подобрал… Видит, что парень сидит, ему некуда идти, ты понимаешь, с какой помойки вообще этот гаденыш вылез?.. Вот это – самая настоящая прос***тка», – не сдерживал эмоций Разин.

Дайрабаев сделал парня из Новосибирска артистом, записал ему песни, стал его продюсером. Когда же Басков прославился, то пошел против него и довел до инфаркта своей неблагодарностью, вылив на него ушат грязи.

Ранее Разина вывело из себя то, что по всем центральным каналам РФ практически круглые сутки только и делают, что говорят об Украине. Он назвал такое положение дел явной провокацией против президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Напомним, звезда шоу-бизнеса РФ вспыхнул ненавистью из-за Путина и Зеленского.

Как сообщала Politeka, Юрия Шатунова экстренно госпитализировали.

Также Politeka писала, что автор хита «Белые розы» стал инвалидом и живет в нищете.