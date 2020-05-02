Во времена Великой Отечественной войны офицер Советской армии вел дневник, в котором рассказал о преступлениях на территории чужого государства

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале BBC.

Так, дневник принадлежит офицеру Владимиру Гельфанду и описывает будни солдат. К примеру, что в рядах Советской армии не было дисциплины, был скудный рацион, вши, антисемитизм и «бесконечное воровство», которое доходило до предела.

Кроме того, в дневнике рассказывается о преступлениях россиян, которые те совершили, придя в Берлин.

«Я спросил немок, где они живут, на ломаном немецком, и поинтересовался, зачем они ушли из своего дома, и они с ужасом рассказали о том горе, которое причинили им передовики фронта в первую ночь прихода сюда Красной Армии», - говорится в дневнике.

В ответ на это немка ответила Гельфанду, что ее изнасиловала группа людей. Все это происходило на глазах у ее матери.

«Они тыкали сюда, - объясняла красивая немка, задирая юбку, - всю ночь, и их было так много. Я была девушкой, - вздохнула она и заплакала. - Они мне испортили молодость. Среди них были старые, прыщавые, и все лезли на меня, все тыкали. Их было не меньше двадцати, да, да, - и залилась слезами», - подчеркивается в дневнике.

Кроме того, в один момент девушка бросилась к нему и предложила остаться здесь.

«Оставайся здесь, - вдруг бросилась ко мне девушка, - ты будешь со мной спать. Ты сможешь со мной делать все, что захочешь, но только ты один», - утверждает автор.

Также на страницах дневника рассказывается о том, как пропаганда «подстегивала» россиян к насилию, когда те находились на территории Германии. Точно также поступали и немецкие солдаты, которые запятнали себя, пребывая на территории тогдашнего Советского союза.

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