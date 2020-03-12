В «ДНР» решили уважить ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне, и «порадовали» их продуктовыми наборами

Однако такой «знак внимания» обернулся огромным позором для руководства «республики». Почему – наглядно пояснил в своем блоге офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц», передает Politeka.

Продукты, пакеты с которыми, перевязанные георгиевскими ленточками, принесли в квартиры ветеранам, сами ветераны вряд ли попробуют, поскольку они прикованы к постели. Однако благодетелей это не остановило: «подарки» сфотографировали, поставив их рядом с обездвиженными стариками.

«В Дырляндии подарочные пакеты фотографировали на фоне парализованных ветеранов, не забыв добавить еще георгиевскую ленточку. Лютый трэш. Даже слов нормальных не хватает», – подписал снимки автор публикации.

«Они что, в морге с ними фоткались? Какие-то они не совсем на живых похожи..», «Судя по первому фото, этот ветеран уже пару дней как мертвый)», «Это какое-то зазеркалье», «За колорадку в Украине нужно давать реальный срок! Как и за символику РПЦ!», «Лучше бы памперсов принесли», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что российские террористы на Донбассе запустили фейк о наших защитниках. Они беспочвенно обвинили украинских военных в обстреле жилых домов временно оккупированной Горловки. Не исключено, что информационная провокация может быть признаком подготовки террористов к атаке мирного населения Донбасса.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.