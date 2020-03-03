Все активнее обсуждается вопрос того, как в Украине пройдет 9 мая в этом году, подогревают тему ряд громких политических заявлений

Так, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

На вопрос, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая, глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил Пристайко.

Этому предшествовало заявление о том, что в Кремле планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Однако в Офисе президента сообщили, что Зеленский приглашение не получал.

Отметим, на слова главы МИД Украины в России отреагировали в традиционной для себя манере, вспомнив «русофобов» и «националистов».

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника великой Победы", – заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Он также заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Также добавим, что в Украине слова главы МИД не все восприняли одинаково.

Так, депутат Зеленского Максим Бужанский раскритиковал Пристайко, ведь по его мнению дела обстоят иначе. Во-первых, по его словам, Владимир Зеленский не посетит парад в Москве, потому как аннексирован Крым, а во-вторых - идет война на Донбассе. Именно это важно, а не причина, которую высказал Пристайко мол "вся Европа отмечает как-то иначе".

Стоит отметить, что депутаты Оппозиционной платформы «За жизнь» во главе с Вадимом Рабиновичем заявили, что 9 мая отправятся в Москву.

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