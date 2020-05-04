Это будет очень сложный период для Украины

Для Украины 2020 год припас немало потрясений, и главные трудности еще впереди

Такой прогноз сделал астролог Влад Росс и рассказал, когда украинцам придется тяжелее всего, передает «Главред».

"Впереди май, и не исключено, что украинцы перестанут подчиняться карантину, если он будет продлен, и будут балансировать на грани взрыва. То есть, если власть попытается и дальше держать людей взаперти, может разгореться противостояние народа и власти. Потому важно этого не допустить, запустив экономику", – говорит астролог.

Сложности для Украины он объясняет положением планет Сатурн и Плутон, которые находятся в первом доме гороскопа нашей страны, где Сатурн указывает на встряски, переломные моменты, большие испытания (неспроста называется "планетой большого несчастья"), а Плутон говорит о глобальности процессов и событий, а также о влиянии этих событий на целые народы.

"Именно эти две планеты портят картину, и из-за них 2020-ый уж точно не назовешь благоприятным годом. В плане экономики Украины – так точно", – добавил эксперт.

Влад росс прогнозирует, что начнется "все хорошее в судьбе Украины" начнется в 2021 году.

А вот в 2020 украинцев ждет вторая волна неурядиц, начнетсяя она в октябре-ноябре.

"Это будет очень сложный период для Украины. В частности, может серьезно обвалиться гривна, а правительство окажется неспособным справиться с экономическими проблемами и вызовами", – рассказал Влад Росс.

Эксперт добавил, что в правительстве могут произойти большие кадровые перестановки.

"В октябре-ноябре правительство возглавит очень харизматичный премьер-министр. И именно благодаря ему Украина начнет подниматься и демонстрировать экономический рост", – обнадежил астролог.

А пока что, по словам Влада Росса, украинцев ждет период безвременья, сложностей, препятствий.

Астролог прогнозирует, что к лучшему ситуация может начать меняться осенью, если Владимир Зеленский решится изменить свое ближайшее окружение.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, редкое небесное явление накроет Украину, предупреждение ученых.

Также Politeka писала, что астролог предупредил, какая опасность поджидает украинцев в мае.