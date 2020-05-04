Для Украины 2020 год припас немало потрясений, и главные трудности еще впереди
Такой прогноз сделал астролог Влад Росс и рассказал, когда украинцам придется тяжелее всего, передает «Главред».
"Впереди май, и не исключено, что украинцы перестанут подчиняться карантину, если он будет продлен, и будут балансировать на грани взрыва. То есть, если власть попытается и дальше держать людей взаперти, может разгореться противостояние народа и власти. Потому важно этого не допустить, запустив экономику", – говорит астролог.
Сложности для Украины он объясняет положением планет Сатурн и Плутон, которые находятся в первом доме гороскопа нашей страны, где Сатурн указывает на встряски, переломные моменты, большие испытания (неспроста называется "планетой большого несчастья"), а Плутон говорит о глобальности процессов и событий, а также о влиянии этих событий на целые народы.
"Не хватает 10 тысяч": деньги исчезают со счетов украинцев, важное заявление ПриватБанка
Крах курса доллара, новые правила банков и бунт под окнами Зеленского, — главное за ночь
Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."
Банки меняют правила приема платежей, грядут массовые проверки карт и штрафы: заявление НБУ
"Именно эти две планеты портят картину, и из-за них 2020-ый уж точно не назовешь благоприятным годом. В плане экономики Украины – так точно", – добавил эксперт.
Влад росс прогнозирует, что начнется "все хорошее в судьбе Украины" начнется в 2021 году.
А вот в 2020 украинцев ждет вторая волна неурядиц, начнетсяя она в октябре-ноябре.
"Это будет очень сложный период для Украины. В частности, может серьезно обвалиться гривна, а правительство окажется неспособным справиться с экономическими проблемами и вызовами", – рассказал Влад Росс.
Эксперт добавил, что в правительстве могут произойти большие кадровые перестановки.
"В октябре-ноябре правительство возглавит очень харизматичный премьер-министр. И именно благодаря ему Украина начнет подниматься и демонстрировать экономический рост", – обнадежил астролог.
А пока что, по словам Влада Росса, украинцев ждет период безвременья, сложностей, препятствий.
Астролог прогнозирует, что к лучшему ситуация может начать меняться осенью, если Владимир Зеленский решится изменить свое ближайшее окружение.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, редкое небесное явление накроет Украину, предупреждение ученых.
Также Politeka писала, что астролог предупредил, какая опасность поджидает украинцев в мае.