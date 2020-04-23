Уникальное событие можно будет наблюдать даже без телескопов
Эту информацию озвучил завлабораторией главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко, передает ТСН.
Сообщается, что метеоритный дождь Лириды, в данный момент, в активной фазе. По словам специалистов, ежечасно в атмосфере сгорает до 20 космических тел.
Украинцев также порадовали, что наблюдать за уникальым событием можно будет несколько дней, не используя при этом телескопы.
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По словам экспертов, звездопад Лириды, который сейчас в разгаре, характерный едва ли не самыми крупными вспышками в небе, и едва ли не самым длинным следом, после сгоревших в атмосфере метеоритов.
Первый пик звездопада пришелся на ночь с 21 на 22 апреля, второй - с 22 на 23 апреля, но все же увидеть удивительное явление можно будет еще несколько дней.
«Это невероятная красота, это украшение Земли», - подчеркнул Иван Крячко.
«Яркие метеоры, быстрые. Созвездие Лиры высоко над головой. Поэтому можно будет наблюдать, если небо будет ясное, чистое, с удовольствием. Ничего не нужно. Только темное небо», - продолжил специалист.
Но эксперты советуют украинцам, которые хотят наблюдать за уникальным событием, лучше уехать в сельскую местность, или просто в поле. Если ограничительные меры не позволяют это сделать, то можно созерцать метеоритный дождь там, где уличных фонарей, и освещение от домов минимум.
«Есть определенное облако мелких-мелких частиц, которые остались после кометы. И вот когда Земля пересекает орбиту этих частиц, тогда мы собственно наблюдаем звездопад», - добавил завлабораторией главной астрономической обсерватории НАН Украины.
Астрологи же призывают с пользой использовать эти уникальные события и не забыть загадать желание, поскольку звездопады могут провоцировать положительные перемены.
«В период звездопада у людей повышается энергетические состояния, идет прилив сил. Начинает улучшаться финансовое состояние, конфликты идут», - рассказала в комментарии астролог Янина.
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