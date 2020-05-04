В Украине готовится массовый бунт врачей против медицинской реформы, которая оставит украинцев без помощи

Об этом глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко сообщил "Главреду", передает Politeka.net.

По словам эксперта, в результате медицинской реформе в Украине сложится катастрофическая ситуация, ведь граждан попросту не смогут вылечить. В свою очередь, медики начнут протестовать и уже готовят акции.

"Медреформу надо отменять. Иначе большинство людей скоро потеряют доступ к любой медицинской помощи. Медики начинают протестовать в разных городах по всей стране. А после окончания карантина они планируют массовые протесты, потому что ситуация с медицинской отраслью плачевная, а для населения Украины, которое может остаться без любой медицинской помощи – угрожающая", – заявил Олег Панасенко.

Он добавил, что в отрасль здравоохранения в Украине уничтожают реформой. Так туберкулезную, психиатрическую и службу экстренной помощью практически не финансируют, а врачей сокращают или платят им зарплаты ниже минимальных. Совсем скоро во всех регионах страны жители рискуют оказаться без бригад "скорой помощи", которые собираются увольнять. При этом именно медики больше всего рискуют во время эпидемии.

"Самим приходится шить себе маски, потому как ситуация катастрофическая. Например, один респиратор на троих – на врача, медсестру и санитарку. Государство до сих пор, несмотря на публичные убеждения, ничем медиков не обеспечило – ни лекарствами, ни средствами индивидуальной защиты. Вместо этого мы видим закупки втридорога защитных костюмов из Китая", - отметил Олег Панасенко.

Глава профсоюза напомнил, что перед запуском реформы медики предупреждали о последствиях. В частности, что Национальная служба здоровья будет коррумпированной и не сможет обеспечить деньгами все медицинские учреждения. Все это делается в угоду частных клиник, чьи услуги недоступны половине украинцев, ведь 60% населения живет за чертой бедности.

"Скоро возможна такая ситуация, когда человек, даже с деньгами придет в больницу и не застанет там врача, потому что кого-то выгонят, а кто-то уйдет сам и искать себе либо работу медика за рубежом, либо вообще в другой сфере", - подчеркнул Олег Панасенко.

Напомним, что украинские врачи получили распиаренные 300% доплаты к зарплате и обомлели.

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