Внутренние туристы, которые приезжают во Львов из других украинских городов и не могут дву слов связать на государственном языке, должны прямиком ехать обратно на вокзал

Такое мнение в эфире программы «DROZDOV. Позиция» на канале в YouTube высказал известный украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, сейчас во Львове русской речи стало больше в разы, и в этом есть вина самих жителей, уверен ведущий.

«Меня абсолютно харят львовские официанты, которые разговаривают с гостями нашего города «по-ихнему», – заявил он.

Дроздов рассказал о том, как перевоспитывает русскоязычных украинских туристов.

«У меня есть правило: когда ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу дорогу, но в обратную сторону. Один хотел пройти с Коперника к площади Рынок. Там сто метров идти. Я посадил его на трамвай и отправил на вокзал, причем проследил, чтобы он сел, пожелал счастливой дороги. Поехало чмо болотное на вокзал. Не умеешь общаться на украинском языке в самом украинском городе на планете – пензлюй на вокзал. Такая моя логика», – категоричен журналист.

В программе он также рассказал, как бороться с русификацией города. Если человек подходит и спрашивает что-то на русском, надо поинтересоваться, откуда он приехал. И если это свои, украинцы, которые «москальщину приехали разводить», Дроздов советует показывать им самые дальние закутки города.

Он советует игнорировать всего русификаторского во Львове.

«Я хочу быть открытым для иностранцев, я хочу быть открытым к международным туристам, но вот для внутреннего туриста, который не может по-украински двух слов связать, и ты еще должен парталакать по-ихнему… Извините, но это абсолютное неуважение к себе, своему пространству. Я слабо себе представляю, чтобы вы такое сделали в Праге, в Кракове или в Валенсии. Поэтому нужно иметь гонор, и тогда будет меньше того, о чем мы говорим», – подытожил Дроздов.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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