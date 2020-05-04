Антин Мухарский высказался о жителях оккупированных территорий Донбасса

По мнению телеведущего Антина Мухарского, освобождение временно оккупированных территорий Донбасса осложнится из-за изменений в мировоззрении некоторых украинцев.

Об этом он рассказал в интервью-чате в издании Главред. Также Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

"Я на самом деле пока не вижу каких-то позитивных моментов и перспектив в том, чтобы Донецк и Луганск вернуть, их вернуть будет сложно, потому что произошли ментальные сдвиги в структуре украинского населения, и на определенных территориях "совок" победил Украину. "Совок" — как агрессивная, консервативная и моральная традиция империи. Удалить это из голов — основная задача", ― высказался ведущий.

По мнению Мухарского, руководству страны нужно больше уделять внимание не только вооружению армии, а и украинизации Донбасса. Ведь люди там страдают, им необходима поддержка Украины.

Также ранее сообщалось, что украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский жестко прошелся по русскоязычным украинцам.

По мнению телеведущего русскоязычные украинцы, которые за 29 лет независимости не перешли на государственный язык, фактически являются россиянами.

По его словам, быть или не быть украинцем – сознательный выбор каждого. Актер рассказал, что он тоже вырос в русскоязычной семье, но он поступил иначе и сделал свой сознательный выбор, разговаривая на украинском.

Напомним, спецназ ворвался к музыканту Антону Мухарскому.