Второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде не может быть допущен в Украине

Об этом во время видеообращения заявил президент Владимир Зеленский, передает Politeka.net.

По его словам, была создана рабочая группа ведущих врачей, которая вместе с руководством МОЗ проанализировали медицинскую реформу.

Во время анализирования реформы в ней были обнаружены как плюсы, так и минусы.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. Почти тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - предупредил глава государства.

Зеленский также добавил, что эпидемия китайского уханьского вируса показала, что украинская медицинская отрасль "не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы".

Ранее мы рассказывали, что в Украине был продлен карантин до 22 мая. Одновременно, украинцев будет ожидать ослабление ограничительных мер.

Снятие ограничений включает в себя:

- открытие парков, скверов и зон отдыха;

- разрешение на торговлю товарами хозяйственного назначения в специализированных магазинах, которые расположены в отдельных помещениях (а именно текстиля, металлических изделий, ковров, элекроники, мебели). При этом ТРЦ остаются закрытыми;

- открытие парикмахерских и салонов красоты, маникюрных салонов;

- открытие магазинов детской одежды и обуви;

- возобновление деятельности тех субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков;

- разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов «через окошко» самовывоза. Будет допущена работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;

- разрешение на работу музеев и библиотек;

- открытие сервисов бытовой техники;

- открытие стоматологий, нотариусов и адвокатских контор.

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