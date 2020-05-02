В сети возмутились предложением "накормить врача" в Украине во время карантина

Кандидат медицинских наук Ольга Крамарева на своей личной странице в Facebook опубликовала фото из одного супермаркета, где за 47,5 грн предлагали оплатить обед для врача.

Это вызвало настоящее негодование у женщины, которая восприняла это предложение, как унижение. Она отметила, что теперь, похоже врачи должны получать вместо зарплаты лишь еду.

"Накормите врача?! Вы серьезно? Накормите бездомных животных! Для чего это унижение? Каким вы видите своего врача? Умным, заинтересованным, обладающим всеми современными методами диагностики и лечения, посещает актуальные конференции, семинары, мастер-классы? Или тем, кого нужно накормить? Теперь мы работаем за еду?" – негодовала медик.

Крамарева отметила, что волонтерство – это прекрасно, но не тогда, когда это превращается в абсурд.

"Сегодняшний "театр абсурда": "мы подарили 20 ножниц отделению и зафоткались в соцсетях! Мы классные!", – вызывает исключительно отвращение. На фоне пандемии Европа почувствовала нехватку медицинских работников, стоит ли и дальше оставаться там, где мы будем работать "за еду"? Еще чуть больше года назад у нас была вера, армия... Сейчас нам предлагают бесплатные обеды?" – добавила она.

Пользователи сети присоединились к врачу, отметив, что такая подачка оскорбляет медиков и унижает их. Правда были и те, кто не мог понять, почему врач так отреагировала, ведт такие акции существуют и за границей.

"В Польше тоже проявляют таким образом внимание к медикам. Странно, но никто так не реагирует.Никого это не унизило", "В Италии так же предлагали, но украинци бедные но гордые, зачем вам и еда", "Вообще-то люди рассматривают это как возможность поблагодарить врачей", "Ненормально это и правда унизительно, как по мне", " Уже нужно работать по еду. Хуже унижение не могло быть".

Напомним, отмена карантина с сегодняшнего дня, об ограничениях можно забыть: официальное решение.

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