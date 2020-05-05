Будут те, которым такое решение не понравится

Стало известно, будет ли Украина принимать участие в праздновании 75-й годовщины победы над нацизмом

Об этом в эфире украинского телеканала заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, передает Politeka.net.

По его словам, официальный Киев не планирует участвовать в праздновании 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Пристайко также добавил, что позиция касательно празднования 75-й годовщины окончания Второй Мировой войн осталась прежней.

В эфире телеканала Вадим Пристайко также развеял слухи относительно того, что якобы глава государства Владимир Зеленский планирует участвовать в "Параде победы" в Москве.

«Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире», – подчеркнул вице-премьер.

На ситуацию вокруг 9 мая отреагировал и спикер Рады Дмитрий Разумков. Он признался, что этот день он всегда считал "праздником".

В эфире телеканала Дмитрий Разумков объяснил, что это его личная позиция, и добавил, что его "дедушки и бабушки были участниками боевых действий".

Спикер Парламента также напомнил, что в этом году День победы над нацизмом приходится на "серьезный разгар вируса", поэтому украинцам не стоит пренебрегать карантинными ограничениями даже в праздничный день, иначе карантин не закончится "ни 11 мая, ни 22 мая, ни даже в июле и не в августе".

Ранее мы рассказывали, что мэр Харькова Геннадий Кернес собрался отмечать 9 мая. Он предложил жителям города присоединиться к акции, не выходя из дома: выйти на балконы с фотографиями дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания.

Однако, заверил он, если ситуация поменяется в лучшую сторону, то они (власть) успеют организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как планировали.

Напомним, на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.

Как сообщала Politeka, "Так же делали в России": Кернес придумал, как создать массовку на 9 мая

Также Politeka писала, что "Услышит вся Украина": Кернес придумал, как отметить 9 мая в условиях карантина.