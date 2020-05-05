Стало известно, будет ли Украина принимать участие в праздновании 75-й годовщины победы над нацизмом
Об этом в эфире украинского телеканала заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, передает Politeka.net.
По его словам, официальный Киев не планирует участвовать в праздновании 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Пристайко также добавил, что позиция касательно празднования 75-й годовщины окончания Второй Мировой войн осталась прежней.
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В эфире телеканала Вадим Пристайко также развеял слухи относительно того, что якобы глава государства Владимир Зеленский планирует участвовать в "Параде победы" в Москве.
«Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире», – подчеркнул вице-премьер.
На ситуацию вокруг 9 мая отреагировал и спикер Рады Дмитрий Разумков. Он признался, что этот день он всегда считал "праздником".
В эфире телеканала Дмитрий Разумков объяснил, что это его личная позиция, и добавил, что его "дедушки и бабушки были участниками боевых действий".
Спикер Парламента также напомнил, что в этом году День победы над нацизмом приходится на "серьезный разгар вируса", поэтому украинцам не стоит пренебрегать карантинными ограничениями даже в праздничный день, иначе карантин не закончится "ни 11 мая, ни 22 мая, ни даже в июле и не в августе".
Ранее мы рассказывали, что мэр Харькова Геннадий Кернес собрался отмечать 9 мая. Он предложил жителям города присоединиться к акции, не выходя из дома: выйти на балконы с фотографиями дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания.
Однако, заверил он, если ситуация поменяется в лучшую сторону, то они (власть) успеют организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как планировали.
Напомним, на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.
Как сообщала Politeka, "Так же делали в России": Кернес придумал, как создать массовку на 9 мая
Также Politeka писала, что "Услышит вся Украина": Кернес придумал, как отметить 9 мая в условиях карантина.