По итогам пересмотра медреформы еще ряд медицинских услуг станет бесплатным для украинцев

Об этом сообщается в новой публикации на странице Минздрава в Фейсбук.

Так, с 1 июня Государственная программа медицинских гарантий предоставит дополнительное финансирование на пакеты определенных медицинских услуг. Такое решение было принято в рамках пересмотра медицинской реформы.

«Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен», - сообщается в публикации.

Таким образом, с 1 июня для украинцев станут бесплатными такие пакеты медицинских услуг:

первичная медицинская помощь

четыре пакета для лечения COVID-19

экстренная медицинская помощь

острый инфаркт миокарда

острый мозговой инсульт в стационарных условиях.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде не может быть допущен в Украине. По его словам, была создана рабочая группа ведущих врачей, которая вместе с руководством МОЗ проанализировали медицинскую реформу.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. Почти тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - предупредил глава государства.

Напомним, отмена медреформы в Украине, экстренное обращение Зеленского: кто может остаться без помощи.

Как сообщала Politeka, более половины украинцев потеряют доступ к медпомощи: "во всех регионах страны...".

Также Politeka писала, что власть Украины триумфально «кинула» врачей на зарплаты, обещания не помеха.