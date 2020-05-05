Украинцы после ослабления карантина смогут посещать парки, скверы, парикмахерские и магазины, но только соблюдая особые правила

Об этом говорится на сайте Минздрава. Ведомство разработало соответствующий список ограничений, которые продолжат действовать после ослабления карантина.

В нем указывается, что в парикмахерских и салонах красоты должен обязательно проводиться температурный скрининг сотрудников перед началом работы. Клиентов там будут принимать по предварительной записи, а ждать очереди придется снаружи. Парикмахеры будут обязаны работать в масках.

В свою очередь, в парках и скверах администрация должна будет разместить вывески с правилами их посещения. Также нужно будет обеспечить функционал туалетов на их территории и обеспечить в них наличие жидкого мыла, антисептиков, а также проводить регулярную уборку и дезинфекцию. В парках и скверах будет запрещено проводить массовые мероприятия и запускать аттракционы.

Посетители смогут пользоваться зонами отдыха соблюдая индивидуальные меры профилактики и находясь группами не более трех человек. Также будет разрешено выходить на индивидуальные пробежки и занятия спортом при соблюдении социальной дистанции и озвученных администрацией правил.

Отметим, что в целом карантин в Украине было решено продлить до 22 мая, однако часть ограничений будет снята уже 11 числа. Речь идет об открытии парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских, а также летних площадок кафе и ресторанов.

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