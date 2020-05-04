Карантин в Украине продлили до 22 мая. В то же время с 11 мая украинцев ждут некоторые ослабления ограничений, которые не коснутся тех областей, что лидируют по количеству заболевших китайским вирусом

Стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина в понедельник, 4 мая, передает Politeka.net. Отмечается, что на доработку постановления об ослаблении карантина уйдет еще два дня.

Снятие ограничений включает в себя:

- открытие парков, скверов и зон отдыха;

- разрешение на торговлю товарами хозяйственного назначения в специализированных магазинах, которые расположены в отдельных помещениях (а именно текстиля, металлических изделий, ковров, элекроники, мебели). При этом торгово-развлекательные центры остаются закрытыми;

- открытие парикмахерских и салонов красоты, маникюрных салонов;

- открытие магазинов детской одежды и обуви;

- возобновление деятельности тех субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков;

- разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов «через окошко» самовывоза. Допустят работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;

- разрешение на работу музеев и библиотек;

- открытие сервисов бытовой техники;

- открытие стоматологий. Кроме того, в целом в медицинской сфере плановые операции возвращают в обычный ритм уже с 5 мая;

- разрешение на работу адвокатов, аудиторов и нотариусов.

В то же время в Кабмине предупреждают: «До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей».

Кроме того, в тех регионах, где наихудшая ситуация с "уханьской заразой", карантин будет продлен даже тогда, когда его снимут по всей стране.

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