Укрзализныця готовится к выходу из карантина и запуску поездов
Уже сейчас государственная компания рассматривает, какие шаги ей нужно сделать в рамках выхода из карантина. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в транспортной компании, в первую очередь планируется запустить электрички.
По задумке Укрзализныци, первыми украинцев начнут перевозить пригородные электропоезда, а уже позже на маршруты вернутся скоростные поезда моделей Интерсити и Интерсити+.
Следующим этапом станет запуск полноценного железнодорожного сообщения внутри Украины. При этом пока неизвестно, будет ли Укрзализныця вводить какие-либо ограничения по числу перевозимых пассажиров составами после снятия карантина.
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Ранее мы писали о том, что полное снятие карантина может произойти в июне или июле, а может даже и не раньше сентября. Такое мнение озвучил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей страничке в Facebook.
По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости в Украине.
"Хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре", - отметил он.
Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.
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